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Летние олимпийские виды спорта

Россияне Красильников и Стояновский вышли в 1/4 финала ЧМ по пляжному волейболу

В 1/8 финала они обыграли американцев Джейка Гибба и Тэйлора Крэбба
Вячеслав Красильников AP Photo/Marcio Jose Sanchez
Описание
Вячеслав Красильников
© AP Photo/Marcio Jose Sanchez

ТАСС, 5 июля. Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский победили в 1/8 финала чемпионата мира по пляжному волейболу и вышли в четвертьфинал турнира. Соревнования проходят в немецком Гамбурге.

Российские спортсмены обыграли американцев Джейка Гибба и Тэйлора Крэбба со счетом 21:13, 21:18.

Красильников и Стояновский по результатам группового этапа набрали шесть очков и вышли в плей-офф с первого места в группе. В четвертьфинале россияне сыграют с победителями матча итальянцев Энрико Росси и Адриана Карамбулы против австрийцев Робина Зайдля и Филиппа Валлера. Четвертьфиналы и полуфиналы пройдут 6 июля.

Общий призовой фонд турнира составляет $1 млн. Победители турнира получат путевку на Олимпийские игры 2020 года. Чемпионат мира завершится 7 июля.

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