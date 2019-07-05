Российские баскетболистки проиграли сборной Португалии в матче на Универсиаде

ТАСС, 5 июля. Женская сборная России по баскетболу уступила команде Португалии в матче третьего тура группового этапа на Всемирной летней Универсиаде. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.

Матч завершился со счетом 75:54 в пользу сборной Португалии. В другом матче третьего тура группы В сборная Румынии сыграет с командой Аргентины. Сборные России и Португалии обеспечили себе выход в плей-офф соревнований по итогам второго тура.

Сборная России по итогам группового этапа заняла второе место в группе В, набрав пять очков, первой стала команда Португалии (6). Аргентинки и румынки занимают третье и четвертое места соответственно, имея в активе по два очка и потеряв шансы догнать лидеров группы.

В баскетбольном турнире Универсиады 16 команд разделены на четыре группы, две лучшие команды из каждой группы выходят в четвертьфинал.

На Универсиаде-2017 на Тайване женская сборная России заняла четвертое место, уступив в матче за третье место хозяйкам соревнований со счетом 66:81.

Универсиада в Неаполе завершится 14 июля.