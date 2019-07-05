Сборная России по баскетболу обыграла аргентинцев во втором матче на Универсиаде

ТАСС, 5 июля. Мужская сборная России одержала победу над командой Аргентины со счетом 84:80 во втором матче группового этапа баскетбольного турнира Всемирной летней Универсиады. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.

В другой встрече второго тура группы В латвийцы сыграют с командой Хорватии, матч пройдет позднее в пятницу. В заключительном туре российские баскетболисты встретятся со сборной Латвии в субботу.

В турнирной таблице сборная России занимает первое место после двух матчей, набрав три очка. На втором месте сборная Аргентины (3 очка, 2 матча). На третьем месте идут хорваты (2 очка, 1 матч), на последнем - сборная Латвии (1 очко, 1 матч).

В баскетбольном турнире Всемирной Универсиады 16 команд разделены на четыре группы, две лучшие команды из каждой группы выйдут в четвертьфинал. Финал турнира пройдет 11 июля.

На Универсиаде-2017 в Тайване российские баскетболисты заняли 17-е место.

Универсиада в Неаполе завершится 14 июля.