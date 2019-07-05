Волейболистки сборной Китая вышли в плей-офф "Финала шести" Лиги наций

ТАСС, 5 июля. Женская сборная Китая по волейболу победила команду Италии в матче группы А "Финала шести" Лиги наций и гарантировала себе участие в полуфинале.

Матч завершился со счетом 3-1 в пользу китайских волейболисток. Сборная Италии потерпела два поражения и потеряла шансы на вторую строчку в группе.

В полуфинале китаянкам, как и в прошлогоднем розыгрыше, будет противостоять команда США, ставшая первой в группе В. Сборная Турции, вышедшая в плей-офф с первой строчки группы А, сыграет со сборной Бразилии. Полуфиналы пройдут в субботу, финал и матч за третье место состоятся в воскресенье.

В финальный этап, который с 3 по 7 июля проходит в китайском Нанкине, вышли пять лучших команд по результатам группового этапа и сборная Китая на правах хозяек турнира. Сборная России заняла 14-е место на групповом этапе Лиги наций и не сумела пробиться в "Финал шести". Действующим победителем Лиги наций является команда США, первый розыгрыш турнира прошел в 2018 году.