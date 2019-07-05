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Футбол в России

Нападающий "Динамо" Марков перешел в "Рубин" на правах аренды

Соглашение с 24-летним форвардом рассчитано на один год

ТАСС, 5 июля. Казанский футбольный клуб "Рубин" объявил о подписании арендного соглашения с нападающим Евгением Марковым. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба клуба.

Соглашение с 24-летним футболистом рассчитано на один год.

В прошедшем сезоне Марков выступал за московское "Динамо", его действующий контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2021 года. В составе команды он провел 30 матчей, забив пять голов и отдав три голевые передачи. Также Марков выступал за петербургский "Зенит-2", красноярский "Енисей" и "Тосно" (Ленинградская область), в составе которого стал обладателем Кубка России.

По итогам прошедшего чемпионата России по футболу "Рубин" занял 11-е место, набрав 36 очков.

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