Семенов и Лешуков не смогли пробиться в 1/4 финала чемпионата мира по пляжному волейболу

ТАСС, 5 июля. Россияне Константин Семенов и Илья Лешуков уступили в матче 1/8 финала чемпионата мира по пляжному волейболу. Турнир проходит в немецком Гамбурге.

Российские спортсмены проиграли американцам Три Борну и Тревору Крэббу - 18:21, 18:21. В 1/4 финала американцы сыграют с бразильцами Андре и Жоржем. Четвертьфиналы и полуфиналы пройдут 6 июля.

Семенов и Лешуков вышли в плей-офф с третьего место в группе. В первом раунде плей-офф они переиграли поляков Петра Кантора и Бартоша Лосяка.

Общий призовой фонд турнира составляет $1 млн. Победители турнира получат путевку на Олимпийские игры 2020 года. Чемпионат мира завершится 7 июля.