Российские волейболистки победили команду Таиланда в первом матче на Универсиаде

ТАСС, 5 июля. Женская сборная России по волейболу победила команду Таиланда в первом матче группы А на Всемирной летней Универсиаде. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.

Матч закончился со счетом 3-0 (25:14, 25:15, 25:19) в пользу россиянок. В другом матче группы А сборная Канады обыграла мексиканок (3-0). В следующем туре, который пройдет в субботу, сборная России сыграет с командой Мексики.

В волейбольном турнире Универсиады 16 команд разделены на четыре группы, две лучшие команды из каждой группы выходят в четвертьфинал. На Универсиаде-2017 в Тайване женская сборная России завоевала золото.

Универсиада в Неаполе завершится 14 июля.