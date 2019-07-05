IAAF разрешила еще 37 российским атлетам выступать на международных соревнованиях

ТАСС, 5 июля. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) одобрила заявки еще 37 российских спортсменов на выступление на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Об этом сообщает пресс-служба IAAF.

Из 37 одобренных заявок 26 принадлежат атлетам не старше 20 лет. В общей сложности право выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе в 2019 году получили 118 российских легкоатлетов. 57 заявок россиян были отклонены, еще одна была отозвана.

Допуск на международные старты получили Илья Долбин, Дмитрий Качанов, Виктор Пинтусов (все - прыжки с шестом), Мария Привалова, Владислав Александрин (оба - тройной прыжок), Наталья Спиридонова, Дарья Кушнир, Артем Чермошанский, Евгений Караваев, Дмитрий Никитин (все - прыжки в длину), Надежда Андрюхина, Евгений Ермаков (оба - прыжки в высоту), Ирина Болдырева (100 м с барьерами), Мария Тарабанская, Ольга Топольскова, Валерия Чехович, Федор Иванов (все - бег на 400 м с барьерами), Виолетта Игнатьева, Сергей Демидов, Семен Бородаев, Степан Рухов (все - метание диска), Анастасия Еремянц, Савелий Савлюков (оба - бег на 800 м), Владена Комарова, Ксения Трубинова, Юлия Сохатская, Степан Кекин, Андрей Родиков (все - комбинированные соревнования), Руслан Кислых (спринт), Анна Коробова, Сергей Зверев (оба - метание молота), Никита Матвеев (бег на 400 м), Артем Попов (бег на 1500 м), Ирина Шипицына (бег на 3000 м с препятствиями), Дмитрий Зюзин (длинные дистанции), Виктория Червякова (метание копья), Дарья Шинкевич (толкание ядра). IAAF отклонил одну заявку, принадлежащую Данилу Чечелу (прыжки в длину).

IAAF в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения ВФЛА разрешить российским легкоатлетам, соответствующим критериям IAAF, выступать на международных соревнованиях в статусе нейтральных спортсменов. Чемпионат Европы по легкой атлетике среди спортсменов не старше 20 лет пройдет с 18 по 21 июля в Швеции.