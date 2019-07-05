Определены даты проведения чемпионата Европы по тяжелой атлетике 2020 года в Москве

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Европейская федерация тяжелой атлетики (EWF) определилась с точными датами проведения в 2020 году континентального первенства, организатором которого будет Россия. Как сообщил ТАСС президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов, турнир пройдет в Москве с 2 по 12 апреля.

Решение о проведении чемпионата Европы - 2020 в Москве было принято 19 октября 2018 года на конгрессе EWF.

"Чемпионат Европы по тяжелой атлетике 2020 года пройдет с 2 по 12 апреля в Москве на Малой спортивной арене в Лужниках", - сказал Агапитов.

По информации ТАСС, объявлению EWF предшествовали переговоры между европейской федерацией и руководством телеканала "Евроспорт", который будет показывать ЧЕ-2020 в прямом эфире.

На последнем европейском первенстве в Батуми (Грузия), которое из-за временного отстранения, наложенного за многочисленные допинговые скандалы прошлых лет, стало для сборной России первым с 2017 года, российские спортсмены одержали победу в командном зачете. Штангисты завоевали 11 медалей - три золотые, пять серебряных и три бронзовые.

Россия последний раз принимала континентальное первенство в 2011 году, тогда соревнования прошли в Казани. Москва же становилась хозяйкой турнира в 1983 году.