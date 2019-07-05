Итальянец Банки назначен главным тренером баскетбольного клуба "Локомотив-Кубань"

ТАСС, 5 июля. Итальянский специалист Лука Банки назначен на должность главного тренера краснодарского баскетбольного клуба "Локомотив-Кубань". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Контракт с 53-летним итальянским специалистом заключен на один сезон. 5 июня американец Роберт Доневальд покинул пост главного тренера краснодарского баскетбольного клуба, он возглавлял команду с марта 2019 года.

В сезоне-2018/19 Банки возглавлял греческий АЕК, с которым одержал победу в Межконтинентальном кубке. Также он работал в итальянских клубах "Милан" и "Сиена", с которыми по разу побеждал в чемпионатах Италии, и немецком "Бамберге". В Евролиге лучшим результатом Банки является выход в четвертьфинал с "Миланом".

В прошедшем сезоне "Локомотив-Кубань" дошел до 1/4 финала Единой лиги ВТБ, уступив в серии до трех побед петербургскому "Зениту" (1-3).