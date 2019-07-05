ФИФА планирует увеличить количество участников женского чемпионата мира до 32 команд

ТАСС, 5 июля. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино объявил о создании плана по расширению состава участников женского чемпионата мира с 24 до 32 команд. Об этом сообщает агентство AP.

Если расширение планируется сделать к чемпионату 2023 года, то ФИФА придется заново открыть подачу заявок для выбора страны, которая примет турнир. На данный момент федерация получила девять заявок - от Аргентины, Австралии, Боливии, Бразилии, Колумбии, Новой Зеландии, Южной Кореи, ЮАР и Японии.

Изначально голосование за выбор хозяина турнира было назначено на март 2020 года, но совет ФИФА может отложить данное решение.

Также Инфантино заявил, что увеличится сумма призового фонда женского мирового первенства с $30 млн до $60 млн.

Ранее ФИФА объявила о расширении состава участников чемпионата мира среди мужских команд с 32 до 48 сборных к 2026 году. Чемпионат мира - 2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.