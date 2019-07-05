МОК снял отстранение с Национального олимпийского комитета Кувейта

ТАСС, 5 июля. Международный олимпийский комитет (МОК) полностью снял дисквалификацию с Национального олимпийского комитета (НОК) Кувейта. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

В октябре 2015 года исполнительный комитет МОК дисквалифицировал НОК Кувейта для защиты олимпийского движения в стране от чрезмерного государственного вмешательства.

В августе 2018 года МОК снял временное отстранение с НОК Кувейта, что позволило спортсменам страны принять участие в Азиатских играх и Юношеских олимпийских играх в 2018 году. После данного решения была сформирована дорожная карта для полноценного снятия отстранения.

Отмечается, что НОК Кувейта успешно выполнил все три пункта дорожной карты для полноценного восстановления - были пересмотрены и приняты новые положения для спортивных клубов страны, а также приняты новые положения в национальных спортивных федерациях и новые положения в руководстве НОК Кувейта.