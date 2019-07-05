Чорлука: футболисты "Локомотива" готовятся к битве за Суперкубок России против "Зенита"

БАКОВКА /Московская область/, 5 июля. /ТАСС/. Матч за Суперкубок России по футболу между московским "Локомотивом" и петербургским "Зенитом" будет битвой. Такое мнение журналистам в пятницу высказал защитник "Локомотива" Ведран Чорлука.

Встреча пройдет в субботу в Москве на Центральном стадионе "Динамо" имени Льва Яшина в Петровском парке, начало - 19:00 мск.

"Конечно, мы уже соскучились по футболу, прошло уже больше месяца после окончания сезона. Каждый из нас очень любит футбол, мы очень ждем завтрашнего матча, это будет битва за трофей, это очень важная для нас игра, как и для соперника. Надеюсь, что выиграем. Знаем, что будет тяжело, играем против чемпиона России, у них очень хорошая команда", - заявил Чорлука.

"Для меня Суперкубок очень важен, потому что я его уже три раза проиграл. Каждый трофей важен, уверен, что игроки "Зенита" думают точно так же. Я пока только одну игру провел против "Зенита" за Суперкубок. Может быть, в том поражении я виноват, не очень хорошо пробил пенальти (в 2015 году "Локомотив" проиграл матч за Суперкубок в серии послематчевых одиннадцатиметровых ударов - прим. ТАСС), завтра не надо думать о каких-то негативных традициях, нужно думать только об игре", - добавил защитник.

18 июня пятилетний контракт с "Локомотивом" подписал 22-летний бразильский защитник Серкейра Мурило. "По первом впечатлению, это очень хороший игрок. Мы сыграли вместе всего два матча (на сборе в Австрии - прим. ТАСС), но уже видно, что у него есть хорошие качества, он хорош в единоборствах, у него хороший первый пас. Надеемся, что со временем он станет еще лучше", - заявил Чорлука.

Розыгрыш Суперкубка России проводится с 2003 года, наибольшее количество побед на счету ЦСКА (7), четырежды обладателем трофея становился "Зенит", на счету "Локомотива" два титула. В прошлом году обладателем Суперкубка России стал ЦСКА, обыгравший в дополнительное время "Локомотив" (1:0). "Зенит" и "Локомотив" встречались дважды в матчах за Суперкубок России (2008, 2015), оба раза победу одерживал клуб из Санкт-Петербурга.