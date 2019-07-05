Рожков: российские паралимпийцы не сталкиваются с предвзятым отношением после отстранения

МОСКВА, 5 июля. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Паралимпийские атлеты РФ не испытывают предвзятого отношения на международной арене после допингового скандала и отстранения. Такое мнение ТАСС высказал первый вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

Членство ПКР в Международном паралимпийском комитете (МПК) было приостановлено в августе 2016 года после публикации доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. За время отстранения ПКР российские паралимпийцы были лишены возможности выступать на самых престижных соревнованиях, среди которых летние Игры 2016 года в Рио-де-Жанейро. Лишь немногим удалось добиться права принять участие в зимней Паралимпиаде в Пхёнчхане, но только в нейтральном статусе.

"За рубежом наши ребята выступают, нет никакого антагонизма в отношении российских атлетов, никакого предвзятого отношения со стороны тренеров, спортсменов или организаторов, все относятся с пониманием, приветствуют, что наши ребята начинают сейчас выступать, - сказал Рожков. - Мы это почувствовали, когда нашу команду допустили до Игр в Южной Корее - была очень доброжелательная атмосфера со стороны организаторов и Международного паралимпийского комитета. Все понимают, что ситуация политизирована, наши паралимпийцы оказались жертвами этих политических вопросов, причем бывшего руководства Международного паралимпийского комитета. Оно в прошлом году поменялось, новое руководство по-другому смотрит на произошедшую ситуацию, помогает нам для того, чтобы преодолеть все, что было за эти три года, двигаться дальше".

"Вся эта ситуация заставила нас на многие вопросы посмотреть по-другому - в плане усиления антидопинговой работы с нашими национальными сборными по летним и зимним видам спорта, с территориальными организациями, мы усилили просветительскую работу. А что касается болельщиков и разных государственных структур, по-моему, мы никогда не чувствовали такой сильной поддержки и понимания", - добавил Рожков.

15 марта членство ПКР в МПК было восстановлено. До 31 декабря 2022 года оно будет носить условный характер, однако это не помешает российским паралимпийцам выступать на международных стартах под флагом страны.