Семин хотел бы видеть в составе "Локомотива" еще двух-трех новых футболистов

БАКОВКА /Московская область/, 5 июля. /ТАСС/. Московскому "Локомотиву" требуется два-три новых футболиста, которые сильнее нынешних игроков команды. Об этом журналистам в пятницу заявил главный тренер столичной команды Юрий Семин.

В текущее межсезонье состав "Локомотива" пополнили защитники Дмитрий Живоглядов и Серкейра Мурило. "Я надеюсь на усиление. Я бы хотел новичков, которые были бы сильнее имеющихся футболистов, двоих-троих", - сказал Семин.

В субботу "Локомотив" сыграет с петербургским "Зенитом" в матче за Суперкубок России. Встреча пройдет в Москве на Центральном стадионе "Динамо" имени Льва Яшина в Петровском парке, начало - 19:00 мск.

"Настроение предыгровое, очень волнуемся, потому что это первая игра в сезоне. У нас фактически новая команда, ведь нас покинули [Тарас] Михалик, [Дмитрий] Тарасов, [Игорь и Виталий] Денисовы, [Хвича] Кварацхелия, [Джефферсон] Фарфан не сможет играть из-за травмы, [Мануэл] Фернандеш не имеет контракта, - сказал Семин. - Не смогут завтра сыграть [Владислав] Игнатьев, [Соломон] Кверквелия, [Бенедикт] Хёведес, [Борис] Ротенберг, с прошлого года травмы еще не вылеченные, они пока только индивидуально занимаются. Завтра будет много интересных моментов, но это жизнь, это футбол, в котором что-то меняется, поэтому мы должны быть в боевой готовности".

Ранее в СМИ появилась информация о разногласиях между Семиным и генеральным директором "Локомотива" Василием Кикнадзе. "У тренера всегда есть конфликт, без них не бывает, потому что у тренера есть свои мысли, которые он должен высказывать, мысли, которые направлены на то, чтобы достигался результат, чтобы наша команда хорошо представляла своего спонсора, чтобы мы всегда были наверху. Всегда бывают рабочие ситуации, которые необходимо решать, вот и все", - заявил Семин.

Розыгрыш Суперкубка России проводится с 2003 года, наибольшее количество побед на счету ЦСКА (7), четырежды обладателем трофея становился "Зенит", на счету "Локомотива" два титула. В прошлом году обладателем Суперкубка России стал ЦСКА, обыгравший в дополнительное время "Локомотив" (1:0). "Зенит" и "Локомотив" встречались дважды в матчах за Суперкубок России (2008, 2015), оба раза победу одерживал клуб из Санкт-Петербурга.