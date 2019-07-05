Промоутер боксера Ковалева считает, что бой с Альваресом маловероятен

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Поединок против мексиканца Сауля Альвареса является маловероятным для чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) россиянина Сергея Ковалева. Об этом ТАСС заявила глава промоутерской компании Main Events, котоаря представляет интересы россиянина, Кэти Дува.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что команда Альвареса рассматривает бой с Ковалевым.

"Не думаю, что бой с Альваресом будет следующим. Сейчас мы сконцентрировались на переговорах по бою с Энтони Ярдом. В ближайшее время будут новости об этом", - сказала Дува.

Как ранее сообщал ТАСС, бой Ковалев - Ярд может пройти 24 августа. В настоящий момент ведутся переговоры с британцем.