{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Бокс

Промоутер боксера Ковалева считает, что бой с Альваресом маловероятен

По словам Кэти Дува, команда россиянина сконцентрирована на ближайшем поединке с британцем Энтони Ярдом

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Поединок против мексиканца Сауля Альвареса является маловероятным для чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) россиянина Сергея Ковалева. Об этом ТАСС заявила глава промоутерской компании Main Events, котоаря представляет интересы россиянина, Кэти Дува.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что команда Альвареса рассматривает бой с Ковалевым.

"Не думаю, что бой с Альваресом будет следующим. Сейчас мы сконцентрировались на переговорах по бою с Энтони Ярдом. В ближайшее время будут новости об этом", - сказала Дува.

Как ранее сообщал ТАСС, бой Ковалев - Ярд может пройти 24 августа. В настоящий момент ведутся переговоры с британцем.

Теги
Бокс
Летние олимпийские виды спорта
Кузин: женская сборная РФ по регби-7 должна занять первое место в группе на отборе к ОИ
Отборочный турнир пройдет 13 и 14 июля в Казани, победитель получит путевку на Игры в Токио
Читать полностью