Глава Международной федерации волейбола убежден, что Россия успешно проведет ЧМ-2022

МОСКВА, 5 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международная федерация волейбола (FIVB) довольна ходом подготовки России к мужскому чемпионату мира в 2022 году, нет никаких сомнений в том, что турнир пройдет успешно. Такое мнение ТАСС высказал президент FIVB Ари Граса.

В мае стало известно, что матчи чемпионата мира 2022 года пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Екатеринбурге, Казани, Красноярске, Новосибирске и Уфе. Еще два города, которые примут матчи турнира, определятся позднее.

"Подготовка к чемпионату мира по волейболу среди мужчин 2022 года идет непрерывно, мы уверены, что Россия подготовит соревнование мирового уровня. Мы очень тесно сотрудничаем с Всероссийской федерацией волейбола, которая полностью понимает и принимает преобразования, которые происходят в волейболе и в FIVB", - сказал Граса.

"Наши матчи теперь сопровождаются динамичными спортивными представлениями, с огнями, диджеями и ведущими, что создает невероятные впечатления от волейбола для спортсменов и болельщиков. Кроме того, последние технологические достижения в нашей системе видеоповторов гарантируют, что исход матчей решается игроками, а не судьями. Учитывая популярность волейбола в России, где турнир примет ряд знаковых городов, мы с нетерпением ждем зрелищный чемпионата мира, который пройдет через три года", - добавил он.

Решение доверить России проведение чемпионата мира было принято в ноябре 2018 года на конгрессе FIVB. Турнир пройдет в десяти российских городах с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Мужской чемпионат мира по волейболу Россия примет впервые, в СССР он проходил дважды - в 1952 и 1978 годах.