Шляхтин обсудил с врио главы Курской области ситуацию вокруг тренера Мохнева

ТАСС, 5 июля. Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Романом Старовойтом и обсудил ситуацию, связанную с возможными фактами продолжения тренерской деятельности дисквалифицированным тренером Владимиром Мохневым. Об этом сообщает пресс-служба ВФЛА.

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) 9 июня принял решение продлить отстранение ВФЛА, поскольку проверка базы данных и допинг-проб российских легкоатлетов с 2011 по 2015 год, которые были получены Всемирным антидопинговым агентством (WADA) из московской лаборатории, еще не завершена. Также было указано на публикацию агентства Reuters, которое 6 июня сообщило, что дисквалифицированный за допинговые нарушения на 10 лет Мохнев продолжает тренировать спортсменов.

"Встреча прошла конструктивно и плодотворно, мне удалось донести до руководства региона нашу позицию - жесткое и бескомпромиссное отношение к фактам нарушения условий дисквалификации отстраненными тренерами и случаям запрещенного сотрудничества. Роман Старовойт дал поручение руководству комитета по физической культуре и спорту Курской области взять на контроль данную ситуацию. И руководство Курской области, и Всероссийская федерация легкой атлетики понимают важность наличия нулевой терпимости к антидопинговым нарушениям", - сказал Шляхтин.

"Да, видимо, пока нам нужен строгий контроль над ситуацией, работа в ручном режиме, смена антидопинговой культуры - процесс, требующий для реализации определенного времени. Считаю, что сейчас все силы региона должны быть брошены на образовательную работу по антидопингу, спортсмены со своей стороны должны более четко понимать степень ответственности и риски, которые они несут за нарушения антидопинговых правил в целом, и нарушения в части запрещенного сотрудничества. Сейчас я могу сказать совершенно точно, регион сделает все возможное для усиления антидопинговой работы", - добавил глава ВФЛА.

Отстранение ВФЛА длится с ноября 2015 года, оно не позволяет российским легкоатлетам выступать на международных соревнованиях под флагом страны, они выступают в нейтральном статусе.