IAAF заявила, что готова сотрудничать с бразильскими властями по "делу Бубки"

МОСКВА, 5 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) готова к сотрудничеству с бразильскими властями по делу о возможной причастности первого вице-президента организации Сергея Бубки к продаже голосов при выборе Рио-де-Жанейро столицей Олимпийских игр 2016 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе IAAF.

Осужденный за хищения во время подготовки к Играм бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал во время судебного заседания заявил, что в 2009 году передал деньги на тот момент действующему главе IAAF Ламину Диаку за голоса в пользу города, а тот перераспределил их между несколькими членами МОК, в числе которых был Бубка.

"Отметим, что Сергей Бубка категорически опроверг это утверждение. IAAF продолжает тесно сотрудничать с французским расследованием, и также готова сотрудничать с бразильскими властями, если у них возникнет такая необходимость", - сообщили в IAAF.

86-летний сенегалец Диак сейчас находится под стражей во Франции, его обвиняют в сокрытии положительных допинговых нарушений российскими легкоатлетами и в коррупционных действиях в ходе заявочной кампании на проведение чемпионата мира по легкой атлетике 2019 года, который пройдет в Катаре.

Бубка - олимпийский чемпион 1988 года по прыжкам с шестом, является членом МОК с 2008 года, возглавляет Национальный олимпийский комитет Украины и занимает пост первого вице-президента IAAF.