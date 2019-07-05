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Летние олимпийские виды спорта

Кузин: женская сборная РФ по регби-7 должна занять первое место в группе на отборе к ОИ

Отборочный турнир пройдет 13 и 14 июля в Казани, победитель получит путевку на Игры в Токио

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Перед женской сборной России по регби-7 стоит задача занять первое место на групповом этапе отборочного турнира на Олимпийские игры в Токио. Об этом ТАСС заявил главный тренер команды Андрей Кузин.

Ранее стало известно, что на групповом этапе отборочного турнира в Казани российская команда сыграет со сборными Англии, Германии и Швеции. Всего 12 команд были разделены на три группы по четыре сборные. Путевку на Олимпийские игры в Токио получит победитель отборочного турнира, а команды, занявшие вторые и третьи места, сыграют в следующем отборочном турнире.

"Принципиальным соперником для нас является сборная Англии. В остальном все будет зависеть от места, которое мы займем в группе, на кого выйдем. Задача - занять первое место в группе", - сказал Кузин.

В настоящий момент команда проводит сбор в Новогорске. Отборочный турнир пройдет 13 и 14 июля в Казани.

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