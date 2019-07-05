Тренер женской сборной России по регби-7 рассчитывает на помощь родных стен в отборе к ОИ

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Знакомый стадион в Казани должен помочь российским регбисткам в отборочном турнире к Олимпийским играм 2020 года. Об этом ТАСС заявил главный тренер команды Андрей Кузин.

На групповом этапе отборочного турнира в Казани команда России по регби-7 сыграет со сборными Англии, Германии и Швеции. Всего 12 команд были разделены на три группы по четыре команды. Путевку на Олимпийские игры в Токио получит победитель отборочного турнира, а команды, занявшие второе и третье места, сыграют в следующем отборочном турнире.

"Не первый год в Казани проводится чемпионат Европы. Знакомый стадион, знакомые болельщики. Будем надеяться, что стены нам помогут", - сказал Кузин.

Отборочный турнир пройдет с 13 по 14 июля.