Сборная России по регби-7 разгромила команду Румынии в первом матче на Универсиаде

ТАСС, 5 июля. Мужская сборная России по регби-7 обыграла команду Румынии в первом матче группового этапа на Всемирной летней Универсиаде. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.

Встреча закончилась со счетом 33:5 в пользу россиян. В другом матче группы А команда ЮАР победила сборную Аргентины (33:12).

В мужском регбийном турнире принимают участие восемь команд, разделенные на две группы. Две лучшие команды из каждой группы выходят в полуфинал турнира.

Ранее регби-7 было представлено на Универсиаде-2013 в Казани, где мужская и женская сборные России завоевали золотые медали.

Соревнования в Неаполе завершатся 14 июля.