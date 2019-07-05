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Летние олимпийские виды спорта

Россияне Лямин и Мыськив не смогли выйти в 1/4 финала ЧМ по пляжному волейболу

В матче 1/8 финала россияне уступили американской паре

ТАСС, 5 июля. Россияне Никита Лямин и Тарас Мыськив уступили американцам Филу Далхоссеру и Нику Лусене в 1/8 финала чемпионата мира по пляжному волейболу. Турнир проходит в немецком Гамбурге.

Встреча завершилась со счетом 21:15, 21:17 в пользу американцев. Лямин и Мыськив заняли первое место в группе J, победив в двух матчах из трех.

Ранее в 1/4 финала вышли россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский, Константин Семенов и Илья Лешуков также завершили выступление на стадии 1/8 финала.

Общий призовой фонд турнира составляет $1 млн. Победители турнира получат путевку на Олимпийские игры 2020 года. Чемпионат мира завершится 7 июля.

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Летние олимпийские виды спорта
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