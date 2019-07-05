СМИ: футболист "Ромы" Жерсон отказался переходить в "Динамо"

ТАСС, 5 июля. Бразильский полузащитник итальянского клуба "Рома" Жерсон отказался от перехода в московское "Динамо". Об этом в пятницу сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на портал Football Italia.

По информации источника, "Рома" договорилась с "Динамо" о трансфере 22-летнего бразильца за €10 млн. Клубы находились на финальной стадии переговоров, но футболист не принял условия личного контракта. По словам отца футболиста, Жерсон с большой вероятностью окажется в бразильском "Фламенго", где у него будет больше шансов попасть в сборную Бразилии.

Жерсон перешел в "Рому" из бразильского "Флуминенсе" в 2016 году, минувший сезон он провел в аренде в "Фиорентине", сыграв за клуб 40 матчей, забив три гола и отдав четыре голевые передачи.

"Динамо" в прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) заняло 12-е место в турнирной таблице, набрав 33 очка. В новом розыгрыше чемпионата России бело-голубые в первом туре на выезде сыграют с тульским "Арсеналом". Игра состоится 12 июля, начало встречи - 20:00 мск.