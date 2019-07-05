Селезнева и Лапин завоевали серебро Универсиады в синхронных прыжках в воду с трамплина

ТАСС, 5 июля. Российские спортсмены Евгения Селезнева и Егор Лапин стали серебряными призерами в синхронных прыжках воду с трехметрового трамплина в миксте на Всемирной летней Универсиаде. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.
Селезнева и Лапин показали результат 287,40 балла. Золото завоевали китайцы Ву Чунтин и Ху Цицзи (301,38), бронзу - мексиканцы Каролина Мендоза и Адан Цунига (279,45).
Российская команда занимает четвертое место в медальном зачете, завоевав две золотые, четыре серебряные и шесть бронзовых медалей. Лидирует в общекомандном зачете сборная Китая (5-2-0), второе место занимает сборная Японии (4-5-1), третье - команда Южной Кореи (3-2-3).
Универсиада в Неаполе завершится 14 июля, всего на Играх будет разыграно 222 комплекта наград в 18 видах спорта. На Универсиаде 2017 года российские спортсмены завоевали 25 золотых, 31 серебряную и 38 бронзовых медалей, заняв четвертое место в общекомандном зачете.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Япония
|5
|5
|1
|11
|2
|Китай
|5
|2
|0
|7
|3
|Южная Корея
|3
|2
|3
|8
|4
|США
|3
|0
|2
|5
|5
|Россия
|2
|4
|6
|12
|6
|Тайвань
|2
|2
|1
|5
|7
|Франция
|1
|2
|0
|3
|8
|Мексика
|1
|1
|1
|3
|9
|Австралия
|1
|0
|0
|1
|9
|Австрия
|1
|0
|0
|1