Селезнева и Лапин завоевали серебро Универсиады в синхронных прыжках в воду с трамплина

ТАСС, 5 июля. Российские спортсмены Евгения Селезнева и Егор Лапин стали серебряными призерами в синхронных прыжках воду с трехметрового трамплина в миксте на Всемирной летней Универсиаде. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.

Селезнева и Лапин показали результат 287,40 балла. Золото завоевали китайцы Ву Чунтин и Ху Цицзи (301,38), бронзу - мексиканцы Каролина Мендоза и Адан Цунига (279,45).

Российская команда занимает четвертое место в медальном зачете, завоевав две золотые, четыре серебряные и шесть бронзовых медалей. Лидирует в общекомандном зачете сборная Китая (5-2-0), второе место занимает сборная Японии (4-5-1), третье - команда Южной Кореи (3-2-3).

Универсиада в Неаполе завершится 14 июля, всего на Играх будет разыграно 222 комплекта наград в 18 видах спорта. На Универсиаде 2017 года российские спортсмены завоевали 25 золотых, 31 серебряную и 38 бронзовых медалей, заняв четвертое место в общекомандном зачете.