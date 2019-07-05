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Летняя Универсиада в Неаполе

Селезнева и Лапин завоевали серебро Универсиады в синхронных прыжках в воду с трамплина

Золото завоевали китайцы, бронзу - мексиканцы

ТАСС, 5 июля. Российские спортсмены Евгения Селезнева и Егор Лапин стали серебряными призерами в синхронных прыжках воду с трехметрового трамплина в миксте на Всемирной летней Универсиаде. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.

Селезнева и Лапин показали результат 287,40 балла. Золото завоевали китайцы Ву Чунтин и Ху Цицзи (301,38), бронзу - мексиканцы Каролина Мендоза и Адан Цунига (279,45).

Российская команда занимает четвертое место в медальном зачете, завоевав две золотые, четыре серебряные и шесть бронзовых медалей. Лидирует в общекомандном зачете сборная Китая (5-2-0), второе место занимает сборная Японии (4-5-1), третье - команда Южной Кореи (3-2-3).

Универсиада в Неаполе завершится 14 июля, всего на Играх будет разыграно 222 комплекта наград в 18 видах спорта. На Универсиаде 2017 года российские спортсмены завоевали 25 золотых, 31 серебряную и 38 бронзовых медалей, заняв четвертое место в общекомандном зачете.

Таблица медалей летней Универсиады-2019. Топ-10 стран
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Япония55111
2Китай5207
3Южная Корея3238
4США3025
5Россия24612
6Тайвань2215
7Франция1203
8Мексика1113
9Австралия1001
9Австрия1001
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