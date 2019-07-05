Пловец Пригода завоевал серебро Универсиады на дистанции 100 м кролем

ТАСС, 5 июля. Россиянин Кирилл Пригода стал серебряным призером в плавании на 100 м кролем на Всемирной летней Универсиаде. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.

Пригода показал результат 59,50 секунды. Золото завоевал американец Иэн Финнерти (59,49), бронзу - японец Юя Хиномото (59,72).

Пригода был знаменосцем сборной России на церемонии открытия Универсиады. Также в активе 23-летнего россиянина две бронзовые медали чемпионатов мира, четыре золотые медали и бронза чемпионатов мира в 25-метровом бассейне.

Российская команда занимает пятое место в медальном зачете Игр, завоевав две золотые, четыре серебряные и шесть бронзовых медалей. Лидирует в общекомандном зачете сборная Японии (5-5-1), второе место занимает команда Китая (5-2-0), третье - команда Южной Кореи (3-2-3).

Соревнования в Неаполе завершатся 14 июля.