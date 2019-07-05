Пловец Пригода завоевал серебро Универсиады на дистанции 100 м кролем

ТАСС, 5 июля. Россиянин Кирилл Пригода стал серебряным призером в плавании на 100 м кролем на Всемирной летней Универсиаде. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.
Пригода показал результат 59,50 секунды. Золото завоевал американец Иэн Финнерти (59,49), бронзу - японец Юя Хиномото (59,72).
Пригода был знаменосцем сборной России на церемонии открытия Универсиады. Также в активе 23-летнего россиянина две бронзовые медали чемпионатов мира, четыре золотые медали и бронза чемпионатов мира в 25-метровом бассейне.
Российская команда занимает пятое место в медальном зачете Игр, завоевав две золотые, четыре серебряные и шесть бронзовых медалей. Лидирует в общекомандном зачете сборная Японии (5-5-1), второе место занимает команда Китая (5-2-0), третье - команда Южной Кореи (3-2-3).
Соревнования в Неаполе завершатся 14 июля.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Япония
|5
|5
|1
|11
|2
|Китай
|5
|2
|0
|7
|3
|Южная Корея
|3
|2
|3
|8
|4
|США
|3
|0
|2
|5
|5
|Россия
|2
|4
|6
|12
|6
|Тайвань
|2
|2
|1
|5
|7
|Франция
|1
|2
|0
|3
|8
|Мексика
|1
|1
|1
|3
|9
|Австралия
|1
|0
|0
|1
|9
|Австрия
|1
|0
|0
|1