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Летняя Универсиада в Неаполе

Пловец Пригода завоевал серебро Универсиады на дистанции 100 м кролем

23-летний россиянин проплыл дистанцию за 59,50 секунды

ТАСС, 5 июля. Россиянин Кирилл Пригода стал серебряным призером в плавании на 100 м кролем на Всемирной летней Универсиаде. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.

Пригода показал результат 59,50 секунды. Золото завоевал американец Иэн Финнерти (59,49), бронзу - японец Юя Хиномото (59,72).

Пригода был знаменосцем сборной России на церемонии открытия Универсиады. Также в активе 23-летнего россиянина две бронзовые медали чемпионатов мира, четыре золотые медали и бронза чемпионатов мира в 25-метровом бассейне.

Российская команда занимает пятое место в медальном зачете Игр, завоевав две золотые, четыре серебряные и шесть бронзовых медалей. Лидирует в общекомандном зачете сборная Японии (5-5-1), второе место занимает команда Китая (5-2-0), третье - команда Южной Кореи (3-2-3).

Соревнования в Неаполе завершатся 14 июля.

Таблица медалей летней Универсиады-2019. Топ-10 стран
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Япония55111
2Китай5207
3Южная Корея3238
4США3025
5Россия24612
6Тайвань2215
7Франция1203
8Мексика1113
9Австралия1001
9Австрия1001
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Летняя Универсиада в Неаполе
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