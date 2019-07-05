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Сборные по баскетболу

Кириленко: российские баскетболисты получают неоценимый опыт в матчах с лучшими командами

В пятницу юношеская сборная России проиграла американцам в четвертьфинале чемпионата мира

БЕЛГРАД, 5 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Юные российские баскетболисты получают неоценимый опыт в таких матчах, как против сборной США на чемпионате мира. Такое мнение ТАСС высказал президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.

В пятницу юношеская сборная России по баскетболу (игроки не старше 19 лет) уступила команде США в матче 1/4 финала на чемпионате мира со счетом 80:95.

"Я был воодушевлен перед матчем женской сборной с командой Испании на Евробаскете (россиянки проиграли в четвертьфинале - прим. ТАСС) и сейчас - перед матчем юношеской сборной России на чемпионате мира против американцев. Всегда интересно и важно играть с лидерами баскетбола. Только так и в таких матчах можно получить неоценимый опыт", - сказал Кириленко.

Юношеский чемпионат мира, проходящий в Греции, завершится 7 июля.

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