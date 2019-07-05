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Летняя Универсиада в Неаполе

Российские регбистки разгромили команду Аргентины в первом матче на Универсиаде

Встреча завершилась со счетом 41:7

ТАСС, 5 июля. Женская сборная России по регби-7 победила команду Аргентины в первом матче группового этапа на Всемирной летней Универсиаде. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.

Игра закончилась со счетом 41:7 в пользу россиянок. В другом матче группы В команда ЮАР победила сборную Бельгии (33:0).

В женском регбийном турнире принимают участие восемь команд, разделенные на две группы. Две лучшие команды из каждой группы выходят в полуфинал турнира.

Ранее регби-7 было представлено на Универсиаде-2013 в Казани, где мужская и женская сборные России завоевали золотые медали.

Соревнования в Неаполе завершатся 14 июля.

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Летняя Универсиада в Неаполе
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