Российские гимнастки стали вторыми в командном турнире на Универсиаде

ТАСС, 5 июля. Женская сборная России по спортивной гимнастике стала второй в командном турнире на Всемирной летней Универсиаде. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.

Российские спортсменки в составе Лилии Ахаимовой, Татьяны Набиевой и Ульяны Перебиносовой набрали 107,450 балла. Золотую медаль завоевали японки (108,450), бронза у команды Италии (103,500).

Российская команда занимает четвертое место в медальном зачете Игр, завоевав три золотые, пять серебряных и шесть бронзовых медалей. Лидирует в общекомандном зачете сборная Японии (6-5-1), второе место занимает команда США (5-2-2), третье - команда Китай (5-2-0).

Соревнования в Неаполе завершатся 14 июля.