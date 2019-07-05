{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летняя Универсиада в Неаполе

Российские гимнастки стали вторыми в командном турнире на Универсиаде

В составе российской команды выступали Лилия Ахаимова, Татьяна Набиева и Ульяна Перебиносова

ТАСС, 5 июля. Женская сборная России по спортивной гимнастике стала второй в командном турнире на Всемирной летней Универсиаде. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.

Российские спортсменки в составе Лилии Ахаимовой, Татьяны Набиевой и Ульяны Перебиносовой набрали 107,450 балла. Золотую медаль завоевали японки (108,450), бронза у команды Италии (103,500).

Российская команда занимает четвертое место в медальном зачете Игр, завоевав три золотые, пять серебряных и шесть бронзовых медалей. Лидирует в общекомандном зачете сборная Японии (6-5-1), второе место занимает команда США (5-2-2), третье - команда Китай (5-2-0).

Соревнования в Неаполе завершатся 14 июля.

Теги
Летняя Универсиада в Неаполе
Футбол в России
СМИ: ЦСКА планирует купить футболиста "Эвертона" Оньекуру
В прошедшем сезоне нигерийский форвард играл на правах аренды в "Галатасарае" и забил 16 мячей
Читать полностью