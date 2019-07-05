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Футбол в России

СМИ: ЦСКА планирует купить футболиста "Эвертона" Оньекуру

В прошедшем сезоне нигерийский форвард играл на правах аренды в "Галатасарае" и забил 16 мячей

ТАСС, 5 июля. Московский ЦСКА проявляет интерес к нигерийскому нападающему английского футбольного клуба "Эвертон" Генри Оньекуру. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание The Mirror.

По информации источника, ЦСКА уже обратился в ливерпульский клуб по поводу приобретения игрока.

Прошедший сезон 22-летний нигериец провел на правах аренды в турецком "Галатасарае", за который сыграл 44 матча в разных турнирах, забил 16 мячей и отдал шесть голевых передач.

Нападающий перешел в "Эвертон" в 2017 году, сезон-2017/18 он провел на правах аренды в "Андерлехте".

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