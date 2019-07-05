Конгресс-центр "Екатеринбург-ЭКСПО" примет соревнования ЧМ по боксу среди мужчин

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Соревнования чемпионата мира по боксу среди мужчин пройдут в конгресс-центре "Екатеринбург-ЭКСПО". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации бокса России.

"Соревнования, а также церемония открытия и закрытия пройдут в ЭКСПО", - сообщил собеседник агентства. Как ранее сообщал ТАСС, на чемпионате мира в Екатеринбурге ожидается порядка 700 спортсменов.

Конгресс-центр в Екатеринбурге был введен в эксплуатацию в 2011 году. Большой зал ЭКСПО вмещает порядка 1,3 тыс. человек. В 2016 году в конгресс-центре прошел поединок между российским боксером Александром Поветкиным и французом Жоанном Дюопа.

Чемпионат мира пройдет в Екатеринбурге с 7 по 21 сентября.