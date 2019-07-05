Сборная России по пляжному футболу победила команду Азербайджана в матче Евролиги

ТАСС, 5 июля. Сборная России по пляжному футболу в серии пенальти обыграла команду Азербайджана в матче Евролиги. Соревнования проходят в португальском Назаре.

Основное время матча завершилось со счетом 3:3. В составе сборной России забитыми мячами отметились Остап Федоров (11-я минута), Борис Никоноров (29 ) и Сергей Степлиани (36). У азербайджанцев отличились Сабир Аллахгулиев (3), Эльсхад Манафов (21) и Амид Назаров (31).

Сборная России выступает в одной группе с командами Азербайджана, Испании и Турции. Следующий матч российские футболисты проведут против турков, встреча пройдет 7 июля.

Евролига по пляжному футболу - коммерческий турнир, который проводится с 1998 года. Соревнования проходят в три этапа, последний из которых - Суперфинал, который пройдет с 5 по 8 сентября в португальском городе Фигейра-да-Фош.

Сборная России является двукратным чемпионом мира и бронзовым призером первенства мира, также россияне пять раз становились победителями Евролиги.