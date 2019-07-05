Голодец провела заседание организационного совета финала Кубка мира по стрельбе из лука

ТАСС, 5 июля. Заседание организационного совета по подготовке и проведению финала Кубка мира по стрельбе из лука 2019 года прошло в пятницу под председательством вице-премьера РФ Ольги Голодец. Об этом сообщает официальный сайт правительства РФ.

В организационный совет входят 16 человек, заместителем председателя оргкомитета ранее бы назначен министр спорта РФ Павел Колобков. Совет обсудил готовность к проведению соревнований, а также отметил, что стрельба из лука традиционно собирает большое количество поклонников.

Президент Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев напомнил, что соревнования состоятся во время празднования в Москве Дня города, что привлечет еще больше зрителей.

Финал Кубка мира впервые пройдет в России. Соревнования состоятся 6 и 7 сентября на Красной площади.

Кубок мира проводится из пяти этапов, включая финал. Соревнования проходят среди мужчин и женщин.