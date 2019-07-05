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Единая лига ВТБ

БК "Химки" продлил контракт с главным тренером Куртинайтисом

Соглашение с 59-летним специалистом рассчитано до 2021 года

ТАСС, 5 июля. Подмосковный баскетбольный клуб "Химки" объявил о продлении соглашения с главным тренером команды литовцем Римасом Куртинайтисом. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба команды.

Новый контракт с 59-летним специалистом рассчитан до 2021 года. Также подмосковный клуб продлил соглашения с его ассистентами - Робертасом Кунцайтисом и Ауримасом Ясиленисом.

Литовский специалист 21 января сменил на посту главного тренера "Химок" грека Георгиоса Барцокаса, который возглавил клуб в июне 2017 года. Куртинайтис уже возглавлял "Химки" - с 2011 по 2016 год. С подмосковным клубом он стал чемпионом Единой лиги ВТБ (2011) и дважды выиграл Еврокубок (2012, 2015) - второй по силе клубный европейский турнир после Евролиги. После "Химок" Куртинайтис тренировал итальянский "Канту" и литовский "Ритас".

В завершившемся сезоне Единой лиги ВТБ "Химки" в финале уступили московскому ЦСКА (счет в серии 0-3). В регулярном чемпионате Евролиги подмосковный клуб занял 13-е место, одержав девять побед при 21 поражении.

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