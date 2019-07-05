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Летние олимпийские виды спорта

Мария Ласицкене победила на этапе "Бриллиантовой лиги" в Лозанне

Россиянка преодолела планку на высоте 2,02 метра
Мария Ласицкене EPA-EFE/VALENTIN FLAURAUD
Описание
Мария Ласицкене
© EPA-EFE/VALENTIN FLAURAUD

ТАСС, 5 июля. Российская легкоатлетка Мария Ласицкене стала первой в прыжках в высоту на этапе "Бриллиантовой лиги" в швейцарской Лозанне.

Россиянка преодолела планку на высоте 2,02 м. Второе место заняла Карина Таранда (2,00) из Белоруссии, третьей стала Мирела Демирева (1,97) из Болгарии.

Легкоатлетка из России выиграла все четыре этапа "Бриллиантовой лиги" текущего сезона, в которых принимала участие.

Ласицкене, выступающая на международных соревнованиях в нейтральном статусе из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики, является двукратной чемпионкой мира, чемпионкой Европы, а также двукратной чемпионкой мира и Европы в помещении.

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Летние олимпийские виды спорта
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