Мария Ласицкене победила на этапе "Бриллиантовой лиги" в Лозанне

ТАСС, 5 июля. Российская легкоатлетка Мария Ласицкене стала первой в прыжках в высоту на этапе "Бриллиантовой лиги" в швейцарской Лозанне.
Россиянка преодолела планку на высоте 2,02 м. Второе место заняла Карина Таранда (2,00) из Белоруссии, третьей стала Мирела Демирева (1,97) из Болгарии.
Results of the women's High Jump— IAAF Diamond League (@Diamond_League) 5 июля 2019 г.
1 Mariya LASITSKENE 2.02
2 Karyna TARANDA 2.00 =NR PB
3 Mirela DEMIREVA 1.97#LausanneDL #DiamondLeague #RoadToTheFinal pic.twitter.com/OYHhZF4hOi
Легкоатлетка из России выиграла все четыре этапа "Бриллиантовой лиги" текущего сезона, в которых принимала участие.
Ласицкене, выступающая на международных соревнованиях в нейтральном статусе из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики, является двукратной чемпионкой мира, чемпионкой Европы, а также двукратной чемпионкой мира и Европы в помещении.