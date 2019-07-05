Мария Ласицкене победила на этапе "Бриллиантовой лиги" в Лозанне

Россиянка преодолела планку на высоте 2,02 м. Второе место заняла Карина Таранда (2,00) из Белоруссии, третьей стала Мирела Демирева (1,97) из Болгарии.

ТАСС, 5 июля. Российская легкоатлетка Мария Ласицкене стала первой в прыжках в высоту на этапе "Бриллиантовой лиги" в швейцарской Лозанне.

Легкоатлетка из России выиграла все четыре этапа "Бриллиантовой лиги" текущего сезона, в которых принимала участие.

Ласицкене, выступающая на международных соревнованиях в нейтральном статусе из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики, является двукратной чемпионкой мира, чемпионкой Европы, а также двукратной чемпионкой мира и Европы в помещении.