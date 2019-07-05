{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летняя Универсиада в Неаполе

Российские волейболисты победили команду Португалии в матче на Универсиаде

В следующем туре сборная России сыграет с командой Южной Кореи

ТАСС, 5 июля. Мужская сборная России по волейболу обыграла команду Португалии в стартовом матче группового этапа на Универсиаде. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.

Матч завершился со счетом 24:26, 25:15, 25:20, 25:17 в пользу россиян. В другом матче группы B сборная США обыграла команду Южной Кореи (3-2). В следующем туре, который пройдет в субботу, сборная России сыграет с южнокорейцами.

В волейбольном турнире Универсиады 20 команд разделены на четыре группы, две лучшие команды из каждой группы выходят в четвертьфинал. На Универсиаде-2017 в Тайване женская сборная России завоевала серебро.

Универсиада в Неаполе завершится 14 июля.

Теги
Летняя Универсиада в Неаполе
Летние олимпийские виды спорта
Клишина заняла первое место в прыжках в длину на международном турнире в Казахстане
Российская легкоатлетка прыгнула на 6,52 метра
Читать полностью