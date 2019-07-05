Клуб НХЛ "Питтсбург" продлил контракт с тренером Салливаном

ТАСС, 6 июля. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" объявил о продлении соглашения с главным тренером команды американцем Майком Салливаном. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба.

Новый контракт с 51-летним специалистом рассчитан до лета 2023 года.

Салливан возглавил "Питтсбург" 12 декабря 2015 года после отставки Майка Джонстона, до этого он возглавлял фарм-клуб клуба из Пенсильвании. В первом же сезоне под его руководством игроки "Питтсбурга" завоевали Кубок Стэнли, а в следующем году повторили достижение. В прошедшем сезоне клуб в регулярном чемпионате НХЛ занял шестое место, в плей-офф подопечные Салливана уступили в первом раунде "Айлендерс" (счет в серии 0-4).

В составе "Питтсбурга" играет российский нападающий Евгений Малкин, в прошлом сезоне россиянин провел 68 матчей в регулярном чемпионате и набрал 72 очка за результативность (21 шайба + 51 передача).