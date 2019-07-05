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Зимние олимпийские виды спорта

Алина Загитова выступит в образе Клеопатры в произвольной программе нового сезона

Музыка произвольной программы фигуристки будет состоять из произведений Питера Гэбриэла, Мориса Жарра и Хатира Хичама
Алина Загитова Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Алина Загитова
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 6 июля. Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию россиянка Алина Загитова в произвольной программе в новом сезоне выступит в образе Клеопатры. Об этом сообщил хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз в своем Instagram.

"Новая произвольная программа - Клеопатра. Музыка: Питер Гэбриэл - The Feelings Begin, Морис Жарр - увертюра Lawrence d'Arabie, Хатир Хичам - Ramses", - говорится в сообщении.

Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в Пхёнчхане в личном турнире, а также серебряным призером Олимпиады в командных соревнованиях. Кроме того, в ее активе золотые медали чемпионата Европы (2018) и мира (2019), а также финала Гран-при (сезон-2017/18). Она стала первой в истории российской фигуристкой, которой удалось выиграть все крупные турниры в женском одиночном катании и второй - в мире (первой была южнокореянка Ким Ён А). Ей принадлежат мировые рекорды в произвольной программе (158,50 балла) и по сумме выступлений (238,43).

В следующем сезоне Загитова выступит на этапах Гран-при во Франции и Японии. Этап в Гренобле пройдет с 1 по 3 ноября, в Саппоро - с 22 по 24 ноября.

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Загитова, Алина ИльназовнаЗимние олимпийские виды спорта
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