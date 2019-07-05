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Бокс

Нурмагомедов прилетит в Абу-Даби за две недели до боя с Порье

Поединок состоится 7 сентября

ТАСС, 6 июля. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов прилетит в Абу-Даби за две недели до поединка с американцем Дастином Порье. Об этом Нурмагомедов заявил на пресс-конференции в Лас-Вегасе.

"Мы с отцом решили так, что я семь недель пробуду в США в зале AKA. И две недели перед боем буду в Абу-Даби", - сказал Нурмагомедов.

Поединок между Нурмагомедовым и Порье пройдет 7 сентября в Абу-Даби. Россиянин имеет 27 побед и ни одного поражения в ММА. На счету Порье 25 побед и пять поражений, еще один бой признан несостоявшимся.

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