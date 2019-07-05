СМИ: Боккетти расторг контракт со "Спартаком"

ТАСС, 6 июля. Итальянский защитник Сальваторе Боккетти расторг контракт с московским футбольным клубом "Спартак". Об этом сообщает портал gianlucadimarzio.com.

По данным источника, 32-летний итальянец продолжит карьеру в "Вероне". Он подпишет соглашение на два года с возможностью продления еще на год.

В прошедшем сезоне футболист провел 22 матча в разных турнирах, в которых забил один мяч. В течение карьеры он также выступал за казанский "Рубин", итальянские "Асколи", "Фрозиноне", "Дженоа" и "Милан". В составе "Рубина" футболист выигрывал Кубок (2012) и Суперкубок России (2012), вместе со "Спартаком" он стал чемпионом России (2017) и обладателем Суперкубка России (2017). За сборную он провел пять матчей, не отметившись результативными действиями.

В прошлом сезоне "Спартак" занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 49 очков, и начнет выступление в Лиге Европы с третьего квалификационного раунда. В первом туре сезона-2019/20 "Спартак" примет "Сочи", матч пройдет 13 июля.

"Верона" заняла пятое место в турнирной таблице второго дивизиона чемпионата Италии и победила в плей-офф за право выхода в высший дивизион.