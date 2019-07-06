СМИ: клуб НБА "Вашингтон" обменял Дуайта Ховарда в "Мемфис"

ТАСС, 6 июля. Американский центровой Дуайт Ховард, выступавший за "Вашингтон", продолжит карьеру в "Мемфисе". Об этом сообщает телеканал ESPN.

Столичный клуб получит взамен 32-летнего легкого форварда Си Джея Майлза. По данным источника, эта сделка поможет "Мемфису" получить дополнительно $3,1 млн в платежной ведомости. При этом отмечается, что "Мемфис" намерен отчислить 33-летнего Ховарда или обменять его в другую команду.

Ховард в прошлом сезоне из-за травмы сыграл только девять матчей за "Вашингтон". В них он набирал в среднем 12,8 очка и делал 9,2 подбора, 0,4 передачи. Центровой восемь раз участвовал в Матче всех звезд Национальной баскетбольной ассоциации (2007-2014 гг.). Является олимпийским чемпионом 2008 года, бронзовым призером чемпионата мира - 2006.

Майлз в феврале текущего года был обменян в "Мемфис" из "Торонто". В 53 матчах регулярного чемпионата прошлого сезона он набирал в среднем 6,4 очка, делал 1,8 подбора и 0,7 передачи.