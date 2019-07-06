Два матча летней лиги НБА не были доиграны из-за землетрясения в Калифорнии

ТАСС, 6 июля. Два матча летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в Лас-Вегасе были прерваны из-за землетрясения, которое произошло в пятницу на юге американского штата Калифорния. Об этом в субботу сообщила пресс-служба лиги.
Эпицентр землетрясения с магнитудой 6,9 находился в 17 км к северо-востоку от города Риджкрест.
Главной проблемой, с которой столкнулись организаторы, стало подвесное табло, которое заметно качалось во время землетрясения. Из-за этого было принято решение прервать матчи.
An earthquake just caused a delay at #NBASummer League.— Sportsnet (@Sportsnet) 6 июля 2019 г.
(: @espn)pic.twitter.com/97ENJP9nHv
"Безопасность - это первое, второе, третье", - сказал директор летней лиги Уоррен Легарри.
Первая игра между командами "Нью-Йорком" и "Нью-Орлеаном", которая проходила в Thomas & Mack Center, была остановлена в четвертой четверти при счете 74:80. Вторая встреча между "Орландо" и "Сан-Антонио", которая проходила на другой арене в Лас-Вегасе, также была прервана в четвертой четверти при счете 75:59. Матч между "Финиксом" и "Денвером", который должен был пройти позднее, был перенесен из-за соображений безопасности.
Это второе землетрясение в районе юга Калифорнии. за последние дни. 4 июля в 195 км к северу от Лос-Анджелеса, неподалеку от города Риджкрест произошло землетрясение магнитудой 6,4.