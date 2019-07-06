Два матча летней лиги НБА не были доиграны из-за землетрясения в Калифорнии

ТАСС, 6 июля. Два матча летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в Лас-Вегасе были прерваны из-за землетрясения, которое произошло в пятницу на юге американского штата Калифорния. Об этом в субботу сообщила пресс-служба лиги.

Эпицентр землетрясения с магнитудой 6,9 находился в 17 км к северо-востоку от города Риджкрест.

Главной проблемой, с которой столкнулись организаторы, стало подвесное табло, которое заметно качалось во время землетрясения. Из-за этого было принято решение прервать матчи.