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НБА

Два матча летней лиги НБА не были доиграны из-за землетрясения в Калифорнии

Эпицентр землетрясения с магнитудой 6,9 находился в 17 км к северо-востоку от Риджкреста
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© AP Photo/Steve Marcus

ТАСС, 6 июля. Два матча летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в Лас-Вегасе были прерваны из-за землетрясения, которое произошло в пятницу на юге американского штата Калифорния. Об этом в субботу сообщила пресс-служба лиги.

Эпицентр землетрясения с магнитудой 6,9 находился в 17 км к северо-востоку от города Риджкрест.

Главной проблемой, с которой столкнулись организаторы, стало подвесное табло, которое заметно качалось во время землетрясения. Из-за этого было принято решение прервать матчи.

"Безопасность - это первое, второе, третье", - сказал директор летней лиги Уоррен Легарри.

Первая игра между командами "Нью-Йорком" и "Нью-Орлеаном", которая проходила в Thomas & Mack Center, была остановлена в четвертой четверти при счете 74:80. Вторая встреча между "Орландо" и "Сан-Антонио", которая проходила на другой арене в Лас-Вегасе, также была прервана в четвертой четверти при счете 75:59. Матч между "Финиксом" и "Денвером", который должен был пройти позднее, был перенесен из-за соображений безопасности.

Это второе землетрясение в районе юга Калифорнии. за последние дни. 4 июля в 195 км к северу от Лос-Анджелеса, неподалеку от города Риджкрест произошло землетрясение магнитудой 6,4.

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