СМИ: футболист "Лацио" Милинкович-Савич может перейти в "Манчестер Юнайтед"

ТАСС, 6 июля. Сербский полузащитник итальянского футбольного клуба "Лацио" Сергей Милинкович-Савич может продолжить карьеру в английском "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на портал Sport Mediaset.

По информации издания, спортивный директор итальянского клуба Игли Таре проводит переговоры с представителями "Манчестер Юнайтед". "Лацио" рассчитывает выручить за игрока €100 млн. Утверждается, что 24-летний полузащитник рассматривается на замену французу Полю Погба, которые может перейти в испанский "Реал".

Футболист перешел в итальянскую команду в 2015 году. В прошлом сезоне Милинкович-Савич провел за "Лацио" 41 матч в разных турнирах, в которых забил семь голов и отдал три передачи. Вместе с клубом он становился обладателем Суперкубка Италии (2017) и Кубка Италии (2019). Также он выступал за сербский клуб "Войводина" и бельгийский "Генк".

В составе сборной Сербии он провел 12 матчей, в которых не отметился результативными действиями.