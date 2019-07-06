Часть подготовки российских паралимпийцев к Играм в Токио пройдет на Дальнем Востоке

МОСКВА, 6 июля. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Заключительные сборы российских спортсменов перед Паралимпийскими играми 2020 года в Токио пройдут во Владивостоке и ряде других регионов. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

Рожков был утвержден в должности главы российской делегации на Паралимпийских играх 2020 года в Токио на заседании исполкома ПКР в Элисте в апреле.

"В сентябре в Токио за год до Паралимпийских игр пройдет большое совещание руководителей национальных делегаций, так называемых шефов миссии, - сказал Рожков. - Организационных вопросов, которые надо решать, очень много, поэтому все заинтересованные стороны собираются в столице Паралимпийских игр. Нам предстоит согласование мест размещения нашей команды в паралимпийской деревне, организации питания, медицинского обеспечения, безопасности, допинг-тестирования, аккредитации команды и средств массовой информации. Российская делегация прилетит в Токио за неделю до Игр, поэтому важно на семинаре шефов миссии проговорить графики тренировочных мероприятий и встреч делегации".

"Особый вопрос при подготовке к Играм уделяется акклиматизации команд. Поскольку мы расположены в разных часовых поясах, наши спортсмены полетят в Токио из мест заключительных сборов, которые будут проходить во Владивостоке, Москве и других регионах", - добавил Рожков.

Летние Паралимпийские игры 2020 года в Токио пройдут с 25 августа по 6 сентября. На Играх будет разыграно 540 комплектов медалей в 22 видах спорта. Ожидается, что в Паралимпийских играх примут участие 4400 спортсменов. В программу Игр включены два новых вида спорта - бадминтон и тхэквондо.