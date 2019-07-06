Бывший баскетболист ЦСКА де Коло подписал контракт с "Фенербахче"

ТАСС, 6 июля. Бывший игрок московского баскетбольного клуба ЦСКА француз Нандо де Коло подписал контракт с турецкой командой "Фенербахче". Об этом в субботу сообщила пресс-служба турецкого клуба.

Де Коло подписал соглашение до окончания сезона-2021/22. В июне 31-летний атакующий защитник покинул ЦСКА по истечению срока контракта.

Де Коло перешел в ЦСКА в 2013 году. В составе московской команды он провел 292 матча, в среднем набирая по 16,4 очка при 2,9 подбора и 3,9 передачи. В сезоне-2018/19 он сыграл в 34 играх Евролиги, в которых набирал 14,7 очка при 2,5 подбора и 0,5 передачи. В Единой лиге ВТБ он провел 25 игр, в которых в среднем набирал 15,5 очка, совершал 2,4 подбора и отдавал 0,4 передачи.

В составе ЦСКА он стал пятикратным чемпионом Единой лиги ВТБ и двукратным победителем Евролиги. В 2016 году он был признан лучшим игроком сезона "Финала четырех" Евролиги, лучшим игроком Единой лиги ВТБ, а также стал лучшим бомбардиром Евролиги. Также он играл в составе французского клуба "Шоле", испанской "Валенсии", командах Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Сан-Антонио" и "Торонто". В составе "Валенсии" он становился обладателем Еврокубка.

В составе сборной Франции он становился чемпионом Европы (2013), серебряным (2011) и бронзовым (2015) призером европейских чемпионатов.