Лукин: отстранение ПКР не повлияло на интерес к паралимпийскому спорту в России

МОСКВА, 6 июля. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Ситуация с отстранением Паралимпийского комитета России (ПКР) не сказалась на интересе к паралимпийскому спорту в стране. Об этом ТАСС сообщил президент ПКР Владимир Лукин.
Членство ПКР в Международном паралимпийском комитете (МПК) было приостановлено в августе 2016 года после публикации доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Оно было восстановлено 15 марта, но до 31 декабря 2022 года будет носить условный характер. Это не помешает российским паралимпийцам выступать на международных стартах под флагом страны.
"После отстранения и всей этой ситуации паралимпийцев в нашей стране меньше не стало, наоборот, такое внимание, хоть и неоднозначное, стимулирует людей показать свои силы и доказать, что они настоящие спортсмены, которые преодолевают трудности, - сказал Лукин. - Конечно, есть ряд спортсменов, которые закончили карьеру по возрасту, другие спортсмены просто решили дальше жить и развиваться другим способом. Но пришли молодые спортсмены, их много, поэтому опасений в дефиците кадров нет".
"Такие вещи, как перерыв участия в Играх, не помогают спортивной форме, чтобы быть на высшем уровне, необходимо постоянно мериться силами с сильнейшими, а спортсмены этого были лишены. Теперь ПКР восстановлен, и наша главная задача, несмотря на все трудности, показать, что мы не тратили время зря в плане совершенствования мастерства и подготовки. Сейчас идут квалификационные соревнования, на которых наши спортсмены выступают достойно. Необходимо показать, что мы сильные спортсмены не потому, что мы занимаемся всякими махинациями, а потому, что мы просто сильные как таковые", - добавил Лукин.
Летние Паралимпийские игры 2020 года в Токио пройдут с 25 августа по 6 сентября.