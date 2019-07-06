Лукин: отстранение ПКР не повлияло на интерес к паралимпийскому спорту в России

Членство ПКР в Международном паралимпийском комитете (МПК) было приостановлено в августе 2016 года после публикации доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Оно было восстановлено 15 марта, но до 31 декабря 2022 года будет носить условный характер. Это не помешает российским паралимпийцам выступать на международных стартах под флагом страны.

МОСКВА, 6 июля. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Ситуация с отстранением Паралимпийского комитета России (ПКР) не сказалась на интересе к паралимпийскому спорту в стране. Об этом ТАСС сообщил президент ПКР Владимир Лукин.

"После отстранения и всей этой ситуации паралимпийцев в нашей стране меньше не стало, наоборот, такое внимание, хоть и неоднозначное, стимулирует людей показать свои силы и доказать, что они настоящие спортсмены, которые преодолевают трудности, - сказал Лукин. - Конечно, есть ряд спортсменов, которые закончили карьеру по возрасту, другие спортсмены просто решили дальше жить и развиваться другим способом. Но пришли молодые спортсмены, их много, поэтому опасений в дефиците кадров нет".

"Такие вещи, как перерыв участия в Играх, не помогают спортивной форме, чтобы быть на высшем уровне, необходимо постоянно мериться силами с сильнейшими, а спортсмены этого были лишены. Теперь ПКР восстановлен, и наша главная задача, несмотря на все трудности, показать, что мы не тратили время зря в плане совершенствования мастерства и подготовки. Сейчас идут квалификационные соревнования, на которых наши спортсмены выступают достойно. Необходимо показать, что мы сильные спортсмены не потому, что мы занимаемся всякими махинациями, а потому, что мы просто сильные как таковые", - добавил Лукин.

Летние Паралимпийские игры 2020 года в Токио пройдут с 25 августа по 6 сентября.