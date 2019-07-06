Колобков не верит, что Попов и Бубка были подкуплены при выборах столицы ОИ-2016

В четверг бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал признался, что заплатил в 2009 году на тот момент действующему главе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламину Диаку за голоса в пользу города на выборах столицы Олимпийских игр 2016 года. Кабрал также сообщил, что были куплены голоса девяти членов МОК, среди которых были россиянин Александр Попов и украинец Сергей Бубка. Попов с 2000 по 2016 год был членом МОК, на данный момент россиянин является почетным членом МОК, не имеющим права голоса, Бубка с 2008 года является действующим членом организации.

"Я хорошо и давно знаю и Сашу, и Сергея как честнейших ребят, поэтому не могу в это поверить, - сказал Колобков. - Верю в то, что этическая комиссия МОК во всем разберется. В последнее время мы слышим много различных заявлений и слухов. Жаль, что спорт становится не предметом обсуждения спортивных результатов, а каких-то неспортивных вещей".

"Саша и Сергей многое сделали для спорта и как спортсмены, и как руководители, менеджеры. Знаю их как кристально чистых ребят и когда они выступали, и когда руководили. Я считаю, что все обвинения абсолютно надуманы, надо узнать конкретно, есть ли что-то кроме этих слов, что якобы что-то передавалось. Пока я кроме этого больше ничего не слышал", - добавил министр спорта.