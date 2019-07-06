Женская сборная России вышла в финал Кубка Европы по пляжному футболу

ТАСС, 6 июля. Женская сборная России по пляжному футболу одержала победу над командой Нидерландов во втором матче Кубка Европы и вышла в финал турнира, который проходит в португальском Назаре.

Матч завершился со счетом 7:2 в пользу россиянок. Три гола забила Марина Федорова, еще по одному разу забили Виктория Силина, Анна Чернякова и Анастасия Горшкова, также голландка Мариэль Миедема забила мяч в свои ворота. В составе голландской команды дважды отличилась Нэнси Лот.

Россиянки заняли первое место в группе и вышли в финал турнира. Соперник россиянок определится позднее.

В Кубке Европы участвуют шесть сборных, разделенных на две группы. В группе А выступают сборные России, Англии и Нидерландов, в группе B - команды Испании, Чехии и Швейцарии. Победители групп встретятся между собой в финале, занявшие второе место команды сыграют в матче за третье место.

В 2018 году сборная России впервые участвовала в розыгрыше Кубка Европы и стала победителем турнира. Кубок Европы проводится с 2016 года, тогда трофей завоевали испанки, в 2017 году - англичанки.

Турнир завершится 7 июля.