СМИ: "Барселона" отказалась от обмена Видаля на футболиста "Интера" Наингголана

ТАСС, 6 июля. Испанский футбольный клуб "Барселона" отказался от идеи обмена 32-летнего чилийского полузащитника Артуро Видаля на 31-летнего бельгийского полузащитника итальянского "Интера" Раджу Наингголана. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Football Italia.

С приходом итальянского специалиста Антонио Конте на пост главного тренера "Интера" положение Наинголлана в клубе оказалось под вопросом. В связи с этим миланский клуб прорабатывает различные варианты сделки по продаже футболиста. Одним из них стала идея обмена бельгийца на Видаля, с которым Конте работал в "Ювентусе".

За "Барселону" Видаль выступает с 2018 года. В составе каталонского клуба чилиец провел 53 матча, забив три мяча и отдав семь голевых передач. Ранее он выступал за немецкие клубы "Бавария" и "Байер" и чилийский "Коло-Коло".

В прошедшем сезоне в составе "Интера" Наингголан сыграл 36 матчей, отметившись семью голами и тремя результативными передачами. Бельгиец играл в составе итальянских клубов "Рома", "Кальяри" и "Пьяченца".