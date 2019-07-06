Россиянка Шкляр завоевала бронзу в прыжках в воду с трехметрового трамплина на Универсиаде

ТАСС, 6 июля. Российская спортсменка Карина Шкляр завоевала бронзовую медаль в прыжках в воду с трехметрового трамплина на Всемирной летней Универсиаде. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.
Она показала результат 299,10 балла. Золото завоевала китаянка У Чуньтин (351,85), серебро - мексиканка Долорес Эрнандес Монроз (302,15). Россиянка Татьяна Степанова заняла пятое место (280,60).
Российская команда занимает четвертое место в медальном зачете, завоевав 3 золотые, 6 серебряных и 7 бронзовых медалей. Лидирует сборная Японии (7-5-1), второе место занимает сборная Китая (6-2-0), третье - команда США (5-2-2).
18-летняя Шкляр является серебряным и бронзовым призером чемпионата России.
Универсиада в Неаполе завершится 14 июля, всего на Играх будет разыграно 222 комплекта наград в 18 видах спорта. На Универсиаде 2017 года российские спортсмены завоевали 25 золотых, 31 серебряную и 38 бронзовых медалей, заняв четвертое место в общекомандном зачете.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Япония
|7
|5
|1
|13
|2
|Китай
|7
|2
|0
|9
|3
|США
|5
|2
|2
|9
|4
|Россия
|3
|6
|7
|16
|5
|Южная Корея
|3
|3
|4
|10
|6
|Тайвань
|2
|2
|1
|5
|7
|Чехия
|2
|0
|0
|2
|8
|Франция
|1
|3
|0
|4
|9
|Италия
|1
|2
|8
|11
|10
|Мексика
|1
|2
|1
|4